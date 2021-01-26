Проверка боевой готовности в Вооруженных Силах: три подразделения совершают марши на полигоны

Источник материала: ОНТ

По дорогам страны направляется военная техника. Одновременно три подразделения совершают марши на полигоны.





Накануне в Вооруженных Силах началась внезапная проверка боевой готовности. Войскам предстоит действовать в самых разных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи и днем и ночью, в полях, лесах и даже в населенных пунктах. В завершение их ждет контрольное занятие с боевой стрельбой.

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