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Проверка боевой готовности в Вооруженных Силах: три подразделения совершают марши на полигоны
Источник материала: ОНТ
По дорогам страны направляется военная техника. Одновременно три подразделения совершают марши на полигоны.
Накануне в Вооруженных Силах началась внезапная проверка боевой готовности. Войскам предстоит действовать в самых разных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи и днем и ночью, в полях, лесах и даже в населенных пунктах. В завершение их ждет контрольное занятие с боевой стрельбой.
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По дорогам страны направляется военная техника. Одновременно три подразделения совершают марши на полигоны. Накануне в Вооруженных Силах началась внезапная...
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