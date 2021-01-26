ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске собрались делегаты, которые представят регион на Всебелорусском народном собрании

26.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Витебске собрались делегаты, которые представят регион на Всебелорусском народном собранииВитебске собрались делегаты, которые представят регион на Всебелорусском народном собрании" class="one-news__figure-img">

Бизнесмены и депутаты, педагоги и врачи, работники культуры и общественные активисты. В Витебске сегодня собрались делегаты, которые представят регион на VI Всебелорусском народном собрании.  


Главная тема – экономика. Министр Александр Червяков обсуждал с делегатами программу социально-экономического развития на пятилетие. Один из приоритетов – регионы. В дискуссии активное участие принимал депутатский корпус. Встреча продолжалась более трёх с половиной часов, обсудили всё – от промышленности, социальной сферы до политических вопросов. 

От Витебской области на Всебелорусское народное собрание отправятся 310 делегатов. Накануне в своих округах они проводили диалоговые площадки и обменивались мнением с коллегами об актуальных темах, которые волнуют белорусов. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнесмены и депутаты, педагоги и врачи, работники культуры и общественные активисты. В Витебске сегодня собрались делегаты, которые представят регион на VI...
 
Новости дня
Новости разные
 
Критиковавший власти главный внештатный инфекционист Минска Никита Соловей лишился своей должности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by