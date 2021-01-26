В Витебске собрались делегаты, которые представят регион на Всебелорусском народном собрании

Источник материала: ОНТ

Витебске собрались делегаты, которые представят регион на Всебелорусском народном собрании" class="one-news__figure-img">

Бизнесмены и депутаты, педагоги и врачи, работники культуры и общественные активисты. В Витебске сегодня собрались делегаты, которые представят регион на VI Всебелорусском народном собрании.





Главная тема – экономика. Министр Александр Червяков обсуждал с делегатами программу социально-экономического развития на пятилетие. Один из приоритетов – регионы. В дискуссии активное участие принимал депутатский корпус. Встреча продолжалась более трёх с половиной часов, обсудили всё – от промышленности, социальной сферы до политических вопросов.

От Витебской области на Всебелорусское народное собрание отправятся 310 делегатов. Накануне в своих округах они проводили диалоговые площадки и обменивались мнением с коллегами об актуальных темах, которые волнуют белорусов.

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