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Минчанин запенил дверь квартиры милиционера – расследование дела завершено
Источник материала: ОНТ
Ответить по закону придется минчанину, который запенил дверь квартиры милиционера. О завершении расследования сообщили cегодня в МВД.
Инцидент произошел в ноябре во Фрунзенском районе. Хулиганом оказался 55-летний мужчина. Кроме двери он запенил замок (чтобы наверняка) и почтовый ящик. И сопроводил всё оскорбительной фразой. Незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных Telegram-каналов.
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Ответить по закону придется минчанину, который запенил дверь квартиры милиционера. О завершении расследования сообщили cегодня в МВД. Инцидент произошел в...
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