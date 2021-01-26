Минчанин запенил дверь квартиры милиционера – расследование дела завершено

Источник материала: ОНТ

Ответить по закону придется минчанину, который запенил дверь квартиры милиционера. О завершении расследования сообщили cегодня в МВД.





Инцидент произошел в ноябре во Фрунзенском районе. Хулиганом оказался 55-летний мужчина. Кроме двери он запенил замок (чтобы наверняка) и почтовый ящик. И сопроводил всё оскорбительной фразой. Незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных Telegram-каналов.

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