«Можем остаться без пенсий, пособий». Работников просят подписать письмо профсоюзов по санкциям

Здание, в котором находится головной офис Федерации профсоюзов. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Работники: «Подписывать не заставляли, но директор повторила, что хорошо живем»

Сегодня в течение дня работники разных организаций и предприятий сообщают, что им предлагают поставить подпись под письмом Федерации профсоюзов.





«Сегодня прошло срочное совещание, на котором директор озвучила письмо профсоюзов, адресованное европейским странам: против отмены «непродуманных» санкций в отношении предприятий Республики Беларусь, — сообщили в одной из школ Пуховичского района. — Подписывать никого не заставляли, но директор неоднократно повторила, что мы сейчас хорошо живем, а будем жить без зарплат и пенсий. Письмо с подписями прямо сегодня должно быть отправлено дальше».





Еще в одной из школ рассказали, что руководство не только предложило подписаться под открытым письмом, но и разместить новость на сайте, что учреждение поддерживает инициативу профсоюзов. «Но работница, которая отвечает за сайт, отказалась это делать, — рассказала одна из сотрудниц школы. — А само письмо оставили на вахте, в нем 5 подписей было днем».





В одной из поликлиник рассказали, что «медицинский профсоюз обязует подписать открытое письмо».





«Выходит, мы должны остаться без работы, без зарплаты». Что написано в письме профсоюзов

Профсоюзы адресуют открытое письмо Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран.





«Европейским союзом необоснованно, без каких-либо подтверждений, введены санкции в отношении предприятий нашей страны. Затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих, — говорится в открытом письме Федерации профсоюзов. — Введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся».









Официальные профсоюзы также затрагивают в письме вопросы оплаты труда.





«Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Кроме того, санкции направлены на сокращение поступлений в бюджет. В итоге мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета».





В федерации считают, что европейские страны, «применив экономические санкции, фактически занялись экономическим шантажом и нарушили основы международного права».





Ранее в федерации заявляли, что намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза. Также сообщалось, что профсоюзы пожаловались в ООН из-за санкций Евросоюза. «Принятые Евросоюзом решения о введении санкций напрямую противоречат этим требованиям и ущемляют право на труд работников предприятий, попавших в санкционный список. Поскольку ограничение деятельности предприятий может привести к снижению заработных плат и потере рабочих мест», — заявляли в федерации.





Уточним, что в Беларуси организации и без санкций не первый год активнее увольняют работников, чем принимают на работу новых. В прошлом году достаточно активно увольняют из-за проявления гражданской позиции, в том числе на крупных предприятиях — БЕЛАЗ, МЭТЗ, «Интеграл», МТЗ, БМЗ, «Нафтан». Со стороны Федерации профсоюзов не было таких громких заявлений из-за увольнений по политическим мотивам, как, к примеру, в случае с экономическими санкциями со стороны ЕС, которые связали с возможными увольнениями и падением зарплат.

