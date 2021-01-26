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Американец и два канадца из минского "Динамо" захотели стать белорусами

26.01.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеисты минского "Динамо" Шэйн Принс (США), Франсис Паре и голкипер Дэнни Тэйлор (оба - Канада) согласились играть за сборную Беларуси, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

"Игроки минского "Динамо" Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тэйлор приняли предложение ФХБ выступать за национальную команду Беларуси по хоккею", - сообщили в федерации. 

Собеседники агентства уточнили, что согласно правилам Международной федерации хоккея (IIHF) по истечении срока обязательного спортивного карантина, составляющего 16 месяцев с даты проведения первого официального матча в составе белорусской команды, ФХРБ может быть инициирована процедура ходатайства перед IIHF о получении игроками права выступления за страну в официальных турнирах.

В нынешнем сезоне КХЛ Принс набрал 41 очко (21 шайба + 20 передач) в 41 матче, на счету Паре шесть результативных передач в 24 встречах. Тэйлор в этом сезоне провел девять матчей за "Динамо" в КХЛ.
 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" Шэйн Принс (США), Франсис Паре и голкипер Дэнни Тэйлор (оба - Канада) согласились играть за сборную Беларуси, сообщили в пресс-службе...
 
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