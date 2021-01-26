Помогите детским сердцам биться ритмично!

Благотворительный фонд «Шанс» просит помочь детям со сложными формами аритмии. У белорусских врачей для проведения операций таким детям нет необходимого оборудования — навигационной системы Carto. Но детей готовы прооперировать в России.





Аритмия у детей проявляется повышенной утомляемостью, непереносимостью физических нагрузок, бледностью, сниженным аппетитом, при редкой частоте сердечных сокращений могут наблюдаться также головокружения и обмороки. Причина — электрические импульсы, инициирующие сердечное сокращение, функционируют неправильно, заставляя сердце биться слишком быстро или слишком медленно, или нерегулярно.

Чтобы помочь таким детям, в 2018 году фонд «Шанс» реализовал программу «Развитие детской интервенционной аритмологии в Республике Беларусь», направленную на предотвращение инвалидизации, снижение смертности, улучшение качества жизни у детей с нарушениями ритма сердца; на повышение эффективности их лечения.

Фонд уже закупил и поставил для РНПЦ детской хирургии медицинское оборудование, позволяющее проводить высокотехнологичные операции детям со сложными нарушениями ритма сердца. Был организован обмен опытом и совместные операции белорусских врачей и специалистов Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова (РНИМУ). И уже сейчас ежегодно около 40-50 детей с аритмией проходят через операции на сердце в нашем Республиканском центре детской хирургии.

Однако у наших врачей нет необходимой для таких вмешательств навигационной системы Carto — одного из инновационных достижений современной малоинвазивной кардиологии. Система позволяет быстро определить локализацию очага патологической импульсации, сократить время проведения операции и снизить рентгеновскую нагрузку на детей.

Сейчас у фонда «Шанс» пять подопечных детей, которые нуждаются в проведении операций на сердце в РНИМУ в Москве. Этот ведущий федеральный педиатрический центр России имеет колоссальный многолетний опыт по устранению сердечных нарушений, в нем имеются все необходимые технические условия.

Евгений Бондарчук — 10 лет, Слоним, Гродненская область

Диагноз — нарушения ритма сердца: мономорфная желудочковая тахикардия.





До шести с половиной лет Женя рос здоровым мальчуганом в большой дружной семье, учился, занимался спортом. Но после двух перенесенных инфекций у мальчика проявились серьезные последствия в виде осложнений на сердце. Из-за слабости (вплоть до обморочных состояний) Женя был вынужден перейти на домашнее обучение, полностью изменить привычный образ жизни, что всегда очень болезненно для детей.

Проводимая схема лечения не дала положительного результата. Женя нуждается в операции радиочастотной абляции с использованием навигационной системы Carto.

Александра Дальшова — 14 лет, Могилев

Диагноз — нарушения ритма сердца: постоянно возвратная предсердная тахикардия.





Проблемы с cердцем были выявлены в ходе планового школьного обследования, когда девочке было 10 лет. С тех пор Александра вынуждена постоянно наблюдаться у кардиолога и непрерывно принимать лекарства.

Медикаментозная терапия не дает результатов, постоянный прием лекарств сопровождается серьезными побочными эффектами для растущего организма. Александре необходимо проведение операции радиочастотной абляции с использованием навигационной системы Carto в Москве.

Спартак Демянов — 14 лет, Минск

Диагноз — манифестный синдром WPW с приступами пароксизмальной ортодромной АВРТ.





У Спартака врожденное нарушение ритма сердца, проявляющееся неожиданными и частыми приступами пароксизмальной тахикардии — приступами ритмичного сердцебиения с большой частотой сердечных сокращений. В 2012 году пятилетнему Спартаку, благодаря поддержке фонда «Шанс» и помощи благотворителей, были проведены две операции на сердце в Москве.

Проведенное лечение не принесло ожидаемых результатов. Спартаку показана повторная операция радиочастотной абляции с использованием навигационной системы Carto.

Анна Колосова — 15 лет, Полоцк, Витебская область

Диагноз — стойкая правожелудочковая экстрасистолия в режиме аллоритмии.





Заболевание было выявлено в 2013 году. Аня лечилась у врача-кардиолога в детской поликлинике, проходила обследование и лечение в областной детской клинической больнице, но результата не было, проблемы с сердцем не уходили.

Девочке рекомендовано проведение операции радиочастотной абляции с использованием навигационной системы Carto. Данная уникальная высокотехнологичная операция даст Ане шанс для полного излечения заболевания.

Александр Лапаньков — 15 лет, Минск

Диагноз — врожденное нарушение сердечного ритма: приступы пароксизмальной АВ-тахикардии.





В три года Саша перенес нейрохирургическую операцию, а в 9 лет у него проявились проблемы с сердцем. Сейчас Саше 15 лет, и этот возраст является оптимальным для проведения операции, способной полностью устранить патологический очаг и убрать причину, запускающую приступы. Саше рекомендована операция радиочастотной абляции с использованием навигационной системы Carto.

«Проведение данных уникальных высокотехнологичных операций дает детям шанс на полное излечение. Выздоровление означает для них свободу: свободу жить без страха за свою жизнь, свободу жить полноценно и дышать полной грудью, проводить время со сверстниками, заниматься спортом, свободу мечтать и достигать своих целей, свободу любить», — отмечает фонд «Шанс».

Фонд «Шанс» обращается с просьбой о помощи подопечным детям.

Всю информацию о детях можно найти на сайте фонда «Шанс» или уточнить по телефону +375 (17) 388-01-42.

Помочь детям можно, совершив пожертвование на благотворительный счет фонда:

- через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд «Шанс» → указать ФИО ребенка или просто «помощь детям»

- сделать USSD-запрос с мобильного телефона на номер *222*8#

- перейти на сайт для оплаты

► Подписываясь на регулярные ежемесячные пожертвования, вы помогаете нуждающимся детям на постоянной основе. Абсолютно каждый владелец банковской карты любого банка и в любой валюте может помогать детям очень ПРОСТО, очень БЫСТРО и, главное, РЕГУЛЯРНО. Это позволит фонду «Шанс» планировать и оказывать необходимую помощь на лечение детей без объявления сбора, а значит — без промедления и задержек.