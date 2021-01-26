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Издатель интернет-журнала «Бинокль» и ее муж находятся в ДФР КГК

26.01.2021 20:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В квартире издателя брестского интернет-журнала «Бинокль» по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере изъяты ноутбуки, флеш-карты, телефоны и печати, сообщила редакция вечером 26 января.

 

Издатель интернет-журнала «Бинокль» и ее муж находятся в ДФР КГК
Офис после осмотра. Фото: binkl.by.

 

Как передает БелаПАН, был проведен также осмотр квартиры директора «Бинокля».

Кроме того, изъяты документы и техника в офисе компании супруга издателя. Проверка проводится в отношении нескольких юрлиц, связанных с семьей издателя, отмечается в сообщении. Изъяты документы за несколько лет, ноутбуки, печати, блокноты. Сейчас издатель «Бинокля» вместе с супругом находятся в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. Делом занимается инспектор КГК капитан Александр Рыбак.

 
 
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В квартире издателя брестского интернет-журнала «Бинокль» по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере изъяты ноутбуки, флеш-карты, телефоны и...
 
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