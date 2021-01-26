Белорусские власти попросили Китай увеличить закупки калийных удобрений и пообещали поддержку «по всем ключевым вопросам»

Увеличить закупки калийных удобрений попросила Китай белорусская сторона. Эта тема поднималась в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина 26 января.



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«Китайские партнеры ответили готовностью активно проработать данный вопрос», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Кроме того, «с китайской стороной продолжается работа по номенклатуре продукции, которую белорусские предприятия готовы поставлять в Китай в 2021—2022 годах». Создана экспертная группа «по упрощению торговых процедур и дальнейшему развитию экспорта». «Успешно проведена работа по наполнению белорусской экспортной заявки, в которую вошли 88 позиций сельского хозяйства, машиностроения, химической промышленности», — отмечается в релизе.

Лукашенко «поблагодарил председателя КНР за поддержку Беларуси на международной арене». Беларусь «продолжит оказывать Китаю поддержку по всем ключевым вопросам».

«Значительное внимание» в разговоре было уделено ситуации с COVID-19. Китай подтвердил готовность поставить в Беларусь вакцину «в нужном объеме».

Лукашенко также заявил о важности активизации «знакового сотрудничества» в индустриальном парке «Великий камень» и существенного расширения присутствия «ведущих китайских компаний и банков» в Беларуси.