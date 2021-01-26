С 1 февраля дорожают сигареты. Также в продаже появятся новые марки

Источник материала: Tut.by

С 1 февраля в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Речь как про импортные, так и про отечественные. На некоторые сигареты прибавка составит 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 февраля поднимет цены, к примеру, на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure - до 2,8 рубля (подорожание на 5 копеек), на Pall Mall Nano Green - до 2,6 рубля (+10 копеек), на Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet - до 2,65 рубля (+10 копеек), на Kent Nano Blue, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum, Kent Feel Tropic - до 3,6 рубля (+10 копеек), на Rothmans Click Coral, Rothmans Click Purple, Rothmans Click Volt - до 2,6 рубля (+10 копеек).

В продаже у фабрики "Неман" появятся сигареты Kent Crystal Silver - по 2,9 рубля.

«Беларусьторг» среди прочего повысит цены на Pall Mall Nano Blue - до 2,6 рубля (+5 копеек), на Davidoff Classic, Davidoff Gold, Davidoff Gold - до 4,1 рубля (+5 копеек), на AROMA RICH COAST, AROMA RICH HIGHLAND - до 4,5 рубля (+5 копеек).

Компании «Интер Тобакко», «Табак-Инвест» не планируют повышать с 1 февраля цены на сигареты. Но "Табак-инвест" начнет продавать сигареты Camel Studio Sunny Mix, стоимость - 2,5 рубля, а также Sobranie Element Caster - по 3,75 рубля.



