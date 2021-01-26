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В ПАСЕ поддержали создание спецгруппы по вопросам Беларуси и введение новых санкций против Лукашенко

26.01.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В ПАСЕ поддержали создание спецгруппы по вопросам Беларуси и введение новых санкций против Лукашенко

  • 26.01.2021, 20:33
В ПАСЕ поддержали создание спецгруппы по вопросам Беларуси и введение новых санкций против Лукашенко

Это важный шаг на пути к демократическому развитию страны и свержению диктатора.

В ПАСЕ поддержали инициативу представителя постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ народного депутата Алексея Гончаренко создать специальную группу по вопросам Беларуси и ввести новую волну санкций против Лукашенко.

Сегодня Алексей Гончаренко обратился к председателю Комитета министров в ПАСЕ, федеральному министру иностранных дел Германии Хайко Маасу и предложил создать специальную рабочую группу, которая объединит представителей Совета Европы и оппозиции Беларуси в борьбе с режимом Лукашенко в страсбургском формате. Он поддержал эту идею. Во время председательства Германии в Комитете министров их команда обещает вести работу по усилению санкций против режима Лукашенко.

«Люди, которые виновны в нарушении прав человека и мошенничестве на выборах, должны быть наказаны. Я уверен, что ПАСЕ не будет мириться с вопиющей ситуацией, которую создал Лукашенко внутри своей страны. И налаживание связей с представителями белорусской оппозиции на международном уровне – это приоритетный и важный шаг на пути к демократическому развитию страны и свержению диктатора», - сообщил Алексей Гончаренко.

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Это важный шаг на пути к демократическому развитию страны и свержению диктатора.
 
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