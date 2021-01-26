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В Индии фермеры на тракторах штурмовали крепость в знак протеста против аграрной реформы
Источник материала: Хартия'97
В Индии фермеры на тракторах штурмовали крепость в знак протеста против аграрной реформы
Фермеры подняли свой флаг над Красным фортом.
В столице Индии Дели десятки тысяч фермеров протестуют против новых законов о свободном рынке торговли. В ходе протестов возникли беспорядки и столкновения с полицией.
Об этом сообщает
Власти заявляют, что реформы приведут к либерализации сельскохозяйственного сектора. После начала протестов правительство предложило приостановить действие законов, однако фермеры настаивают на их полной отмене. Они с ноября бастуют на окраинах Дели.
Сегодня полиция разрешила митинг при условии, что он не помешает ежегодному параду в честь Дня Республики, который проходит в Дели. Демонстранты на тракторах прорвали оцепление и отклонились от согласованного маршрута. Они штурмуют историческую цитадель 16 века "Красный форт". Начались столкновения с полицией.
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Фермеры подняли свой флаг над Красным фортом.
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