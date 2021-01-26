Источник материала: Хартия'97

В Индии фермеры на тракторах штурмовали крепость в знак протеста против аграрной реформы 26.01.2021, 20:19

фото: epa

Фермеры подняли свой флаг над Красным фортом.

В столице Индии Дели десятки тысяч фермеров протестуют против новых законов о свободном рынке торговли. В ходе протестов возникли беспорядки и столкновения с полицией.

Об этом сообщает BBC .

Власти заявляют, что реформы приведут к либерализации сельскохозяйственного сектора. После начала протестов правительство предложило приостановить действие законов, однако фермеры настаивают на их полной отмене. Они с ноября бастуют на окраинах Дели.

Сегодня полиция разрешила митинг при условии, что он не помешает ежегодному параду в честь Дня Республики, который проходит в Дели. Демонстранты на тракторах прорвали оцепление и отклонились от согласованного маршрута. Они штурмуют историческую цитадель 16 века "Красный форт". Начались столкновения с полицией.

































































Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .