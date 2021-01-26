Источник материала: Хартия'97

У премьера Армении украли дипломатический паспорт 26.01.2021, 20:07

Никол Пашинян

Паспорт украли во время протестов из-за поражения в войне в Нагорном Карабахе.

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна украли дипломатический паспорт во время массовых беспорядков, вспыхнувших из-за поражения в войне в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 26 января, сообщает «Новости — Армения» .

«Лица, вторгшиеся 10 ноября в здание правительства, похитили 14 дипломатических паспортов, включая паспорт премьер-министра. Все паспорта были аннулированы», — заявила агентству пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее в интервью бывший сотрудник аналитического центра при правительстве Андраник Ованнисян заявил, что купил диппаспорт Пашиняна за солидную сумму у азербайджанцев в Казахстане, с которыми познакомился в октябре 2020 года. Они рассказали ему, что покупают любые армянские документы через бывшего главу Службы нацбезопасности Аргишти Кярамяна.

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