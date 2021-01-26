Энергетики ликвидируют аварии на Гродненщине и Брестчине​ / t.me/belenergo





"Еврорадио". Пресс-служба "Белэнерго" сообщает, что от стихии наиболее пострадали пока что Брестская и Гродненская области. Без электричества остались в 284 населённых пунктах, из них 190 — в Брестской области, передает





Основные причины отключения — падение ветвей и деревьев на линии электропередачи, налипание мокрого снега и образование льда на ветвях деревьев и проводах ЛЭП, повышенная ветровая нагрузка.





По состоянию на 16:00 по стране на возобновлении подачи электричества работают более 280 бригад (около 460 человек) и 160 машин.