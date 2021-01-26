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Последствия циклона "Ларс" ликвидируют более 280 бригад энергетиков

26.01.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Циклон "Ларс", который пришёл в Беларусь 26 января, принёс сильный мокрый снег, метель и дождь.


Энергетики ликвидируют аварии на Гродненщине и Брестчине​ / t.me/belenergo

Пресс-служба "Белэнерго" сообщает, что от стихии наиболее пострадали пока что Брестская и Гродненская области. Без электричества остались в 284 населённых пунктах, из них 190 — в Брестской области, передает "Еврорадио".

Основные причины отключения — падение ветвей и деревьев на линии электропередачи, налипание мокрого снега и образование льда на ветвях деревьев и проводах ЛЭП, повышенная ветровая нагрузка.

По состоянию на 16:00 по стране на возобновлении подачи электричества работают более 280 бригад (около 460 человек) и 160 машин.
 
 
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Циклон "Ларс", который пришёл в Беларусь 26 января, принёс сильный мокрый снег, метель и дождь.
 
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