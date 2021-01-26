|
Память поколений: студенты в Беларуси отправились в поход по местам боев
26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студенты и преподаватели Белорусского педагогического университета отправились в «Звездный поход». Они посетят места боевой и трудовой славы. Мероприятие традиционное, проходит уже в 56-й раз. В «Звездный поход» студентов проводила корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.
Восемь отрядов, более 250 человек. Стартуют участники традиционно из Минска. Провести торжественный митинг под открытым небом не помешал даже проливной дождь.
В этом году в маршруте – районы Минской и Гродненской областей. За несколько дней молодые люди посетят исторические и памятные места Беларуси, мемориальные комплексы воинской славы. От
Кроме белорусов, в историческое путешествие отправились будущие педагоги из России, Китая, Латвии и Туркменистана. Иностранные студенты в «Звездном походе» участвуют каждый год.
Подать заявку на участие мог любой желающий. На одно место в отряде было несколько претендентов. Поэтому организаторы выбрали самых инициативных и активных студентов.
Во время похода участники навестят ветеранов Великой Отечественной войны, возложат цветы к братским могилам. А еще побывают в школах с концертами, мастер-классами и спортивными соревнованиями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе со слушателями Белорусского педагогического университета дорогами боевой славы пройдут будущие педагоги из России, Китая, Латвии и Туркменистана.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)