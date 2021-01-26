Память поколений: студенты в Беларуси отправились в поход по местам боев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты и преподаватели Белорусского педагогического университета отправились в «Звездный поход». Они посетят места боевой и трудовой славы. Мероприятие традиционное, проходит уже в 56-й раз. В «Звездный поход» студентов проводила корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

Восемь отрядов, более 250 человек. Стартуют участники традиционно из Минска. Провести торжественный митинг под открытым небом не помешал даже проливной дождь.

В этом году в маршруте – районы Минской и Гродненской областей. За несколько дней молодые люди посетят исторические и памятные места Беларуси, мемориальные комплексы воинской славы. От ветеранов Великой Отечественной узнают о знаковых боях и военных операциях.

«Уникальное мероприятие, поскольку 56 лет ребята собираются вместе. Разные факультеты, разный возраст. Но все объединены одной целью – побывать в разных населенных пунктах нашей страны, познакомиться с коллегами, показать свои таланты. Пообщаться с жителями наших деревень, сел, городов. И очень важно отдать дань памяти старшему поколению, нашим ветеранам», – отметил министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

Кроме белорусов, в историческое путешествие отправились будущие педагоги из России, Китая, Латвии и Туркменистана. Иностранные студенты в «Звездном походе» участвуют каждый год.

«Как и для любого иностранного студента, это большая честь – участвовать в «Звездном походе». Потому что это наша общая Победа. Сейчас очень много пишут про войну в разных книгах, снимают фильмы, много пишут в интернете, но те эмоции, которые испытали ветераны, не передаст ни одна книга», – сказала студентка Белорусского государственного педагогического университета из России Дарья Куликова.

Подать заявку на участие мог любой желающий. На одно место в отряде было несколько претендентов. Поэтому организаторы выбрали самых инициативных и активных студентов.

Во время похода участники навестят ветеранов Великой Отечественной войны, возложат цветы к братским могилам. А еще побывают в школах с концертами, мастер-классами и спортивными соревнованиями.