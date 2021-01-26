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Disney приобрел права на показ одного из лучших российских сериалов 2020

26.01.2021 21:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Disney приобрел права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Информация об этом появилась в Facebook 1−2−3 Production, компании-производителя сериала.

Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала «Перевал Дятлова» для показа на канале Fox German. Также проект был продан для показа на территории Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Напомним, российские критики назвали «Перевал Дятлова» лучшим российским сериалом 2020 года. Сериал снят в жанре исторической драмы и основан на реальных событиях. В восьми сериях рассказывается о тургруппе Игоря Дятлова, гибели молодых людей и расследовании причин произошедшего. Создателям сериала (двум режиссерам и продюсерам Валерию Федоровичу и Евгению Никишову, а также сценаристу Илье Куликову) удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

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Disney приобрел права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Информация об этом появилась в Facebook 1−2−3 Production, компании-производителя сериала.
 
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