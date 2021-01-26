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Disney приобрел права на показ одного из лучших российских сериалов 2020
Источник материала: Tut.by
Disney приобрел права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Информация об этом
Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала «Перевал Дятлова» для показа на канале Fox German. Также проект был продан для показа на территории Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию.
Напомним, российские критики
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Disney приобрел права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Информация об этом появилась в Facebook 1−2−3 Production, компании-производителя сериала.
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