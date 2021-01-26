Чалый: Сегодня нужно бояться не концлагерей

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик Сергей Чалый – о скандальных сливах и исторических параллелях.





Фото Радыё Свабода

В интервью Еврорадио независимый аналитик Сергей Чалый ответил на вопрос, стоит белорусам опасаться создания в стране концлагерей для противников властей.

Эксперт предложил посмотреть на эту тему с точки зрения исторической аналогии:

— Концлагеря сейчас не должны пугать. Мы давно прошли этот этап. Давайте посмотрим на историю нацистской Германии. Сначала мы изолируем в трудовых или каких-то других лагерях неблагонадежное население, «лишних людей». И так же длительное время было. Ведь окончательное решение «еврейского вопроса» было гораздо позже, чем создание этих лагерей.

По мнению Чалого, идея подпитываться наработками 1934 года была полностью отринута властями после первых трех дней эскалации насилия в августе.

Эксперт напомнил о скандальной записи с голосом, походим на замминистра МВД Николая Карпенкова , в котором говорилось о раздаче травматического оружия, которое нужно применять как летальное, калеча или даже убивая протестующих.

Если допустить тот факт, что данная запись не является фальшивкой, говорит эксперт, это означает одно:

— Это уже не концлагеря, это — окончательное решение «еврейского вопроса». Мы проехали этап концлагерей. Теперь по логике нужно строить не фильтрационные, а лагеря смерти. Можно ведь стрелять и выводить из строя не только на улице.