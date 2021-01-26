ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чалый: Сегодня нужно бояться не концлагерей

26.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик Сергей Чалый – о скандальных сливах и исторических параллелях.

Чалый: Сегодня нужно бояться не концлагерей

Фото Радыё Свабода

В интервью Еврорадио независимый аналитик Сергей Чалый ответил на вопрос, стоит белорусам опасаться создания в стране концлагерей для противников властей.

Эксперт предложил посмотреть на эту тему с точки зрения исторической аналогии:

— Концлагеря сейчас не должны пугать. Мы давно прошли этот этап. Давайте посмотрим на историю нацистской Германии. Сначала мы изолируем в трудовых или каких-то других лагерях неблагонадежное население, «лишних людей». И так же длительное время было. Ведь окончательное решение «еврейского вопроса» было гораздо позже, чем создание этих лагерей.

По мнению Чалого, идея подпитываться наработками 1934 года была полностью отринута властями после первых трех дней эскалации насилия в августе.

Эксперт напомнил о скандальной записи с голосом, походим на замминистра МВД Николая Карпенкова, в котором говорилось о раздаче травматического оружия, которое нужно применять как летальное, калеча или даже убивая протестующих.

Если допустить тот факт, что данная запись не является фальшивкой, говорит эксперт, это означает одно:

— Это уже не концлагеря, это — окончательное решение «еврейского вопроса». Мы проехали этап концлагерей. Теперь по логике нужно строить не фильтрационные, а лагеря смерти. Можно ведь стрелять и выводить из строя не только на улице. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитик – о скандальных сливах и исторических параллелях.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ПАСЕ поддержали создание спецгруппы по вопросам Беларуси и введение новых санкций против Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by