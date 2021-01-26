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Лукашенко назначил новых руководителей Совбеза и Госконтроля Беларуси

26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Совете безопасности и Комитете госконтроля Беларуси – новые руководители. Ряд кадровых назначений произвел сегодня Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Госсекретарем Совбеза стал Александр Вольфович. Ранее он был начальником Генштаба Вооруженных сил Беларуси. Президент высоко оценил заслуги генерала на предыдущей работе. В нынешней должности Вольфович фактически становится главным помощником президента по работе с силовыми структурами, отметил глава государства.

Новый пост и у Василия Герасимова. В Комитете госконтроля он человек не новый. До настоящего времени был исполняющим обязанности председателя КГК. Сейчас возглавил ведомство.\

«Времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но, тем не менее, мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним. Что касается Госконтроля, мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону», – сказал Лукашенко.

Руководителю Комитета госконтроля президент поручил разобраться с долгостроями в стране. А также обратить внимание на деятельность коммерческих организаций и предприятий, которые финансируются из-за рубежа.

Также сегодня президент назначил нового руководителя брестского региона, гендиректоров столичного телевидения и предприятия «Гродно-Азот».



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Теги: Гродно
 
 
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Главе Комитета госконтроля президент поручил разобраться с долгостроями в стране.
 
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