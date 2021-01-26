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Лукашенко назначил новых руководителей Совбеза и Госконтроля Беларуси
26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Совете безопасности и Комитете госконтроля Беларуси – новые руководители. Ряд кадровых назначений произвел сегодня Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
Госсекретарем Совбеза стал Александр Вольфович. Ранее он был начальником Генштаба Вооруженных сил Беларуси. Президент высоко оценил заслуги генерала на предыдущей работе. В нынешней должности Вольфович фактически становится главным помощником президента по работе с силовыми структурами, отметил глава государства.
Новый пост и у Василия Герасимова. В Комитете госконтроля он человек не новый. До настоящего времени был исполняющим обязанности председателя КГК. Сейчас возглавил ведомство.\
Руководителю Комитета госконтроля президент поручил разобраться с долгостроями в стране. А также обратить внимание на деятельность коммерческих организаций и предприятий, которые финансируются из-за рубежа.
Также сегодня президент назначил нового руководителя брестского региона, гендиректоров столичного телевидения и предприятия «Гродно-Азот».
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Главе Комитета госконтроля президент поручил разобраться с долгостроями в стране.
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