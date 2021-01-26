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Могилевчанину грозит до трех лет ограничения свободы за оскорбление сотрудника ГАИ

26.01.2021 21:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

31-летнего могилевчанина Игоря Митенкова судят за оскорбление сотрудника ГАИ Александра Киркалова. Обвиняемому грозит до трех лет ограничения свободы. Кроме того, милиционер пытается взыскать с него 1000 рублей морального вреда.

Дело рассматривается в Ленинском суде Могилева под председательством судьи Татьяны Костюк.

Могилевчанину грозит до трех лет ограничения свободы за оскорбление сотрудника ГАИ

Игорю Митенкову инкриминируют публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Поводом для уголовного преследования мужчины стал его комментарий к посту с персональной информацией Киркалова, опубликованному 3 сентября 2020 года в ВК-группе «Народный патруль Могилева».

Митенков признал свою вину, раскаялся и готов извиниться перед милиционером. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. У него малолетний ребенок.

26 января жена Митенкова, выступая в качестве свидетеля на суде, отметила, что муж объяснил ей свой поступок тем что «он был на эмоциях от обстановки, которая творилось в стране, когда многих людей штрафовали за то, что они просто сигналили и вышли на улицу».

Судебно-лингвистическая экспертиза установила, что комментарий «содержал негативную оценку Киркалова».

Прокурор настоял на том, чтобы на следующее заседание 29 января был вызван специалист, который проводил лингвистическую экспертизу комментария Митенкова.

В иске милиционер потребовал от Митенкова не только компенсацию морального вреда, который он собирался перечислить онкологическому центру, но и удаления оскорбительной публикации, а также опубликование ответчиком официальных извинений на своей странице «ВКонтакте».

Сам пост уже удален. Митенков частично признал требования потерпевшего. Он готов согласиться на выплату ему морального вреда в размере 500 рублей.

Как отмечалось на суде, сотрудникам милиции не удалось установить администраторов группы «Народный патруль Могилева». В материалах дела упоминаются двое жителей Могилева — Александр Хамратов и Илья Полонников, которых подозревали в причастности к созданию ВК-группы. Оба они провели в изоляторе временного содержания по три дня. Уголовное преследование Полонникова прекращено.

Что касается Хамратова, то в материалах дела нет документа о прекращении уголовного преследования в отношении него. Известно, что он занимается правозащитной деятельностью в Могилеве, а в ноябре 2020 году задерживался сотрудниками ГУБОПиК. В квартире был произведен обыск. После освобождения стало известно, что в отношении активиста возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти. Теперь активист на свободе.

 
Теги: Могилев
 
 
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31-летнего могилевчанина Игоря Митенкова судят за оскорбление сотрудника ГАИ Александра Киркалова. Обвиняемому грозит до трех лет ограничения свободы. Кроме того,...
 
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