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Microsoft научит машины видеть сквозь туман

26.01.2021 21:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Microsoft научит машины видеть сквозь туман
Фото: Depositphotos
Компания Microsoft запатентовала технологию, которая позволит в прямом смысле видеть сквозь туман.

С помощью камеры на автомобиле, работающей в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR), передается сигнал компьютеру. Обработанная картинка транслируется на очки дополненной реальности или проекционный дисплей. Все объекты, скрытые в тумане или клубах дыма, становятся видимыми и получают отчётливые формы.

Главным недостатком такой системы является её высокая стоимость: очевидно, что в обозримом будущем этой разработкой будут оснащаться лишь модели премиального сегмента. Технология дополненной реальности уже сейчас применяется на ряде моделей. Правда, пока она используется немного по другому назначению. К примеру, на экран выводятся подсказки навигации и данные с приборов.
 
 
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Система работает намного эффективнее, чем обычные противотуманные фары.
 
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