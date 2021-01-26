Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Microsoft научит машины видеть сквозь туман Система работает намного эффективнее, чем обычные противотуманные фары.

С помощью камеры на автомобиле, работающей в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR), передается сигнал компьютеру. Обработанная картинка транслируется на очки дополненной реальности или проекционный дисплей. Все объекты, скрытые в тумане или клубах дыма, становятся видимыми и получают отчётливые формы.Главным недостатком такой системы является её высокая стоимость: очевидно, что в обозримом будущем этой разработкой будут оснащаться лишь модели премиального сегмента. Технология дополненной реальности уже сейчас применяется на ряде моделей. Правда, пока она используется немного по другому назначению. К примеру, на экран выводятся подсказки навигации и данные с приборов.