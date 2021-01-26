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Как в анекдоте: В Сенице лукашисты проводили целую спецоперацию по снятию БЧБ-флага

26.01.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как в анекдоте: В Сенице лукашисты проводили целую спецоперацию по снятию БЧБ-флага

  • 26.01.2021, 21:37
Как в анекдоте: В Сенице лукашисты проводили целую спецоперацию по снятию БЧБ-флага

Понадобилось шесть сотрудников дорожной службы и кран.

В Сенице сегодня развернулась целая спецоперация по снятию БЧБ флага. Понадобилось шесть сотрудников дорожной службы и кран.

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