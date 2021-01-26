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Как в анекдоте: В Сенице лукашисты проводили целую спецоперацию по снятию БЧБ-флага
Источник материала: Хартия'97
Как в анекдоте: В Сенице лукашисты проводили целую спецоперацию по снятию БЧБ-флага
Понадобилось шесть сотрудников дорожной службы и кран.
В Сенице сегодня развернулась целая спецоперация по снятию БЧБ флага. Понадобилось шесть сотрудников дорожной службы и кран.
«Не хватает только начальника РУВД Муравьева, он же теперь за себя и того парня работает» - пишут подписчики телеграм-канала
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Понадобилось шесть сотрудников дорожной службы и кран.
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