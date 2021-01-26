Источник материала: Хартия'97

Как в анекдоте: В Сенице лукашисты проводили целую спецоперацию по снятию БЧБ-флага 26.01.2021, 21:37

Понадобилось шесть сотрудников дорожной службы и кран.

В Сенице сегодня развернулась целая спецоперация по снятию БЧБ флага. Понадобилось шесть сотрудников дорожной службы и кран.

«Не хватает только начальника РУВД Муравьева, он же теперь за себя и того парня работает» - пишут подписчики телеграм-канала «Баста!» .

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