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Три легионера минского "Динамо" будут выступать за сборную Беларуси

26.01.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За хоккейную сборную нашей страны будут выступать три легионера минского "Динамо": Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тейлор, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.


Шейн Принс / belarushockey.com​

С инициативой сменить спортивное гражданство игроков выступила Федерация хоккея, а спортсмены приняли это предложение. 

Ходатайство в IIHF об участии хоккеистов в официальных матчах за белорусскую сборную Федерация хоккея сможет подать по окончании обязательного спортивного карантина. Он составляет 16 месяцев с даты проведения первого официального матча в составе белорусской команды, передает "Еврорадио".
 
 
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За хоккейную сборную нашей страны будут выступать три легионера минского "Динамо": Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тейлор, сообщает пресс-служба Федерации хоккея...
 
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