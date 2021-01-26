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Три легионера минского "Динамо" будут выступать за сборную Беларуси
Источник материала: Партизан
За хоккейную сборную нашей страны будут выступать три легионера минского "Динамо": Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тейлор, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
Шейн Принс / belarushockey.com
С инициативой сменить спортивное гражданство игроков выступила Федерация хоккея, а спортсмены приняли это предложение.
Ходатайство в IIHF об участии хоккеистов в официальных матчах за белорусскую сборную Федерация хоккея сможет подать по окончании обязательного спортивного карантина. Он составляет 16 месяцев с даты проведения первого официального матча в составе белорусской команды, передает
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За хоккейную сборную нашей страны будут выступать три легионера минского "Динамо": Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тейлор, сообщает пресс-служба Федерации хоккея...
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