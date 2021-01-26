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Тренер «Шахтера»: «Чиновники из ЕС думают, что у нас тут непонятно что, а у нас тут все прекрасно»
26.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Юрий Файков прокомментировал отмену чемпионата мира в Минске.
Юрий Файков. Фото: hockey.by
Чиновники и хоккейные функционеры продолжают делиться мнениями о причинах отмены чемпионата мира по хоккею в Беларуси.
Вслед за председателем Гомельской областной Федерации хоккея Виталием Уткиным,
В программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5» он заявил следующее:
— Это полный бред. Это политические игры. Чиновники от ИИХФ поплыли под давлением чиновников из Евросоюза. Пусть компенсацию платят и делают, что хотят. Но нам надо ехать на ЧМ. Они ж думают, что у нас тут непонятно что, а у нас тут все прекрасно. Я когда работал в ОАЭ, привез всех на чемпионат мира в 2014 году. Они из своего этого Абу-Даби офигели все — какой уровень жизни и прочие моменты.
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Юрий Файков прокомментировал отмену чемпионата мира в Минске.
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