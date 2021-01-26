Тренер «Шахтера»: «Чиновники из ЕС думают, что у нас тут непонятно что, а у нас тут все прекрасно»

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Юрий Файков прокомментировал отмену чемпионата мира в Минске.





Юрий Файков. Фото: hockey.by

Чиновники и хоккейные функционеры продолжают делиться мнениями о причинах отмены чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

Вслед за председателем Гомельской областной Федерации хоккея Виталием Уткиным, назвавшим отмену ЧМ «местью за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом», высказался главный тренер «Шахтера» Юрий Файков.

В программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5» он заявил следующее:

— Это полный бред. Это политические игры. Чиновники от ИИХФ поплыли под давлением чиновников из Евросоюза. Пусть компенсацию платят и делают, что хотят. Но нам надо ехать на ЧМ. Они ж думают, что у нас тут непонятно что, а у нас тут все прекрасно. Я когда работал в ОАЭ, привез всех на чемпионат мира в 2014 году. Они из своего этого Абу-Даби офигели все — какой уровень жизни и прочие моменты.