Площадка для диалога: белорусы готовятся к народному собранию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Диалоговые площадки в преддверии народного собрания организовывают по всей Беларуси. Представители Минской области собрались в городе Червень, чтобы обсудить социальные вопросы, передает телеканал «МИР 24».

Говорили об образовании, здравоохранении, спорте, социальной защите. Участники дискуссии определяют наиболее актуальные темы, тем самым формируют будущую повестку Всебелорусского народного собрания.

«Диалоговая площадка – она живая, мы видим, что идут вопросы от земли, от людей, которые живут в этих населенных пунктах. Что их беспокоит, то и будет выноситься от минской области. Люди интересуются, будет ли в трудовой стаж входить отпуск по уходу, когда мама находится в декретном, спрашивают, как будет развиваться медицина», – сказал помощник президента Республики Беларусь – инспектор по Минской области Игорь Евсеев.