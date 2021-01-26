ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Площадка для диалога: белорусы готовятся к народному собранию

26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Диалоговые площадки в преддверии народного собрания организовывают по всей Беларуси. Представители Минской области собрались в городе Червень, чтобы обсудить социальные вопросы, передает телеканал «МИР 24».

Говорили об образовании, здравоохранении, спорте, социальной защите. Участники дискуссии определяют наиболее актуальные темы, тем самым формируют будущую повестку Всебелорусского народного собрания.

«Диалоговая площадка – она живая, мы видим, что идут вопросы от земли, от людей, которые живут в этих населенных пунктах. Что их беспокоит, то и будет выноситься от минской области. Люди интересуются, будет ли в трудовой стаж входить отпуск по уходу, когда мама находится в декретном, спрашивают, как будет развиваться медицина», – сказал помощник президента Республики Беларусь – инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

На диалоговых площадках, по подсчетам организаторов, побывали уже около 20 тысяч человек. Всебелорусское народное собрание запланировано на 11-12 февраля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На диалоговых площадках, по подсчетам организаторов, побывали уже около 20 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
MAN получила крупнейший для себя заказ на электробусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by