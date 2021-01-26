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Площадка для диалога: белорусы готовятся к народному собранию
26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Диалоговые площадки в преддверии народного собрания организовывают по всей Беларуси. Представители Минской области собрались в городе Червень, чтобы обсудить социальные вопросы, передает телеканал «МИР 24».
Говорили об образовании, здравоохранении, спорте, социальной защите. Участники дискуссии определяют наиболее актуальные темы, тем самым формируют будущую повестку Всебелорусского народного собрания.
На диалоговых площадках, по подсчетам организаторов, побывали уже около 20 тысяч человек.
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На диалоговых площадках, по подсчетам организаторов, побывали уже около 20 тысяч человек.
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