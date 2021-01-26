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На должность генерального секретаря ПАСЕ впервые избрана женщина

26.01.2021 22:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Парламентская ассамблея Совета Европы впервые за свою 72-летнюю историю избрала на должность генерального секретаря женщину.

 

На должность генерального секретаря ПАСЕ впервые избрана женщина
Деспина Хатзивассилиу-Цовилис. Фото: pace.coe.int.

 

«Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы избрала Деспину Хатзивассилиу-Цовилис на должность генерального секретаря - первую женщину, которая будет занимать должность в 72-летней истории Ассамблеи. Она будет служить на должности в течение пятилетнего срока с 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении ПАСЕ.

Как сообщает УНИАН, Хатзивассилиу-Цовилис поблагодарила членов Ассамблеи за поддержку.

«Я готова к испытаниям», — подчеркнула она.

Новый генсек ПАСЕ в течение 21 года работала с парламентариями со всей Европы, также возглавляя мониторинговый комитет и комитет по вопросам политических дел в Ассамблее.

Она начала свою карьеру в Совете Европы в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.

Хатзивассилиу-Цовилис — доктор в области права и имеет докторскую степень по Европейской конвенции по правам человека, полученную в институте Европейского университета во Флоренции (Италия).

Она родилась 28 февраля 1967 года в Афинах (Греция). Замужем, имеет двоих детей.

 

 

 
 
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Парламентская ассамблея Совета Европы впервые за свою 72-летнюю историю избрала на должность генерального секретаря женщину.  
 
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