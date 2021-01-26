Источник материала: Onliner MAN получила крупнейший для себя заказ на электробусы. Только не смейтесь! Это заказ на 28 машин. Но учитывая, что это премиум-класс среди городского электротранспорта, заказ уже не выглядит маленьким. Точная цена на каждый экземпляр не сообщается, но понятно, что это несколько сотен тысяч евро, а общий объем сделки — несколько миллионов.

Конечно, объемом в 28 машин не напугаешь ни наш «Белкоммунмаш», ни тем более российских производителей, которые только в Москву поставляют электробусы сотнями. Но MAN и начала позже других, и ценовой сегмент у нее заметно другой.

Итак, называется машина MAN Lion`s City 18E. Электробус сочлененный и рассчитан на перевозку 120 пассажиров. Электромоторами суммарной мощностью 320 кВт приводятся вторая и третья его оси — за синхронность их работы отвечает дополнительная электроника, которая также играет роль продвинутой системы стабилизации.





Заявленный запас хода на одной зарядке — 200 км. Речь идет о так называемой «долгой» зарядке, на которую нужно 4 часа. Производство этой модели только начинается. Срок выполнения заказа — вторая половина 2021 года.





Заказчиком выступил немецкий город Нюрнберг. В тестовом режиме два первых экземпляра электросочлененника уже поработали в Кельне и Барселоне, но от этих городов заказов (пока) нет.