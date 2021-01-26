В Гомеле задержали нелегального скупщика и перевозчика металла

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Милиционеры знали, что мужчина должен везти нелегальную партию из областного центра в Ветку. Так и произошло. Накануне примерно в 8 утра на улице Крупской появился красный Mercedes. Милиционеры остановили машину. За рулем находился 32-летний житель агрогородка Радуга Ветковского района. В ходе осмотра буса оперативники обнаружили лом не только черного, но и цветного металлов. Медная проволока была упакована в полиэтиленовые мешки, отдельно лежали старые автомобильные аккумуляторы. Общий вес груза составил более 3 с половиной тонн. А стоимость составила почти 10 тысяч рублей. В отношении перевозчика составлен административный протокол по факту незаконной предпринимательской деятельности. На машину наложен арест.