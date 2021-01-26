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Правоохранители в России прекратили деятельность организации, которая занималась незаконным игорным бизнесом

26.01.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранители в России прекратили деятельность преступной организации, которая занималась незаконным игорным бизнесом. По данным полиции, для воплощения идей злоумышленники использовали игорное оборудование, интернет и систему экспресс-майнинга (последняя состояла из терминалов с доступом к облачному майнингу одной из криптовалют). Надо сказать, что в сообществе существовала иерархия, задачи каждого участника были распределены. Для конспирации применялись IP-телефония и мессенджеры, а также специальные системы допуска к незаконным азартным играм. Предварительно доход от такой незаконной деятельности может быть свыше 100 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. Задержаны 11 предполагаемых организаторов и активных участников команды. 6 из них находятся под стражей. Проведено более 30 обысков в Москве, Московской, Пензенской областях и в Республике Мордовия.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правоохранители в России прекратили деятельность преступной организации, которая занималась незаконным игорным бизнесом. По данным полиции, для воплощения идей...
 
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