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Аферисты рассылали ложные уведомления от имени МВД. Расследование завершено

26.01.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Рассылали ложные уведомления от имени МВД - завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете. По данным следствия, в начале прошлого года соучастник преступления, его личность так и не установлена, рассылал уведомления о блокировке компьютерной техники якобы за просмотр порнографии в интернете. Чтобы заплатить вымышленный штраф, белорусам предлагалось перечислить деньги на мобильный номер.

По результатам расследования 22-летнему жителю Бреста предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное группой лиц. Он находится под подпиской о невыезде. А вот 20-летний житель Гродно заключен под стражу за мошенничество и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Рассылали ложные уведомления от имени МВД - завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете. По данным следствия, в начале прошлого года...
 
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