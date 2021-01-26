Правоохранители ищут человека, который мог забрать деньги из кассы в магазине

Источник материала: БT

Инцидент случился в универмаге вблизи железнодорожной станции Пралески в Молодечненском районе. На линию 102 набрала сотрудница маркета. Она сообщила, что некий человек забрал из кассы деньги - 220 рублей. События в магазине запечатлела камера видеонаблюдения. Посетитель воспользовался отсутствием продавца за прилавком. Дама в этот момент принимала товар. А клиент не растерялся и вытащил наличку из кассового аппарата. Заметив манипуляции клиента, сотрудница торговой лавки попыталась догнать злоумышленника, но не смогла. Всмотритесь в эти кадры, если вы знаете этого человека или располагаете информацией о его местонахождении, просьба обращаться по телефонам на экране.