Женщина-пешеход получила травмы в результате аварии в Мозыре

Источник материала: БT

ДТП произошло накануне. 42-летний водитель на автомобиле "Пежо 306" ехал по улице Интернациональной, когда сбил 71-летнюю даму. Последняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отметим, что у женщины не было фликеров. С травмами она была доставлена в больницу.