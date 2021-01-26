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Женщина-пешеход получила травмы в результате аварии в Мозыре
Источник материала: БT
ДТП произошло накануне. 42-летний водитель на автомобиле "Пежо 306" ехал по улице Интернациональной, когда сбил 71-летнюю даму. Последняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отметим, что у женщины не было фликеров. С травмами она была доставлена в больницу.
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ДТП произошло накануне. 42-летний водитель на автомобиле "Пежо 306" ехал по улице Интернациональной, когда сбил 71-летнюю даму. Последняя переходила дорогу по...
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