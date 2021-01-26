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Предотвратить опасность: в Минске открыли образовательный центр МЧС

26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Образовательный центр безопасности МЧС открыли в Минске. На 11 тысячах квадратных метров расположено 30 интерактивных площадок, передает телеканал «МИР 24».

Обучение построено по принципу игры. Человек максимально погружается в среду, приближенную к чрезвычайной ситуации. Здесь можно сымитировать сложные погодные явления, ДТП, атомную или радиационную катастрофу. Заниматься в центре могут как взрослые, так и дети.

«Здесь можно пройти все этапы обучения. Конечно, в жизни предусмотреть все непросто. Но вместе с тем, это возможно. Тогда, когда мы начнем обучать наших деток, начиная с дошкольного возраста. И мы уже сегодня увидели, что они легко воспринимают эту информацию, которую доводят до них», – рассказала председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Всего в стране работают восемь подобных центров. За пять лет обучение там прошли больше двухсот 20 тысяч человек.



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Теги: Минск
 
 
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Обучение построено по принципу игры. Человек максимально погружается в среду, приближенную к чрезвычайной ситуации.
 
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