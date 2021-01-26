ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стачка на «Гродно Азот»: в цехах не хватает рабочих

27.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Стачка на «Гродно Азот»: в цехах не хватает рабочих

  • 26.01.2021, 23:15
  • 4,582
Стачка на «Гродно Азот»: в цехах не хватает рабочих

Забастовка показывает эффективность гражданского неповиновения.

На предприятии не хватает квалифицированного персонала. Это подтверждают слова рабочих и количество вакансий на сайте предприятия.

Сегодня на Гродно Азот официально бастуют 30 человек. В основном это квалифицированные рабочие и специалисты, которым сложно найти замену. Руководство пыталось идти на переговоры, прибегало к угрозам. Но рабочие не соглашаются на компромиссы и настаивают на выполнении своих требований, сообщает Telegram-канал «Честные люди».

Это показывает эффективность гражданского неповиновения: когда люди отказываются подчиняться, начальство не в силах ничего сделать. А объединяясь друг с другом, вы становитесь сильнее и заметнее.

Объединяйтесь с единомышленниками на своем предприятии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забастовка показывает эффективность гражданского неповиновения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть стран присоединились к третьему пакету санкций ЕС в отношении режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by