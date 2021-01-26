Источник материала: Хартия'97

Стачка на «Гродно Азот»: в цехах не хватает рабочих 26.01.2021, 23:15

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Забастовка показывает эффективность гражданского неповиновения.

На предприятии не хватает квалифицированного персонала. Это подтверждают слова рабочих и количество вакансий на сайте предприятия.

Сегодня на Гродно Азот официально бастуют 30 человек. В основном это квалифицированные рабочие и специалисты, которым сложно найти замену. Руководство пыталось идти на переговоры, прибегало к угрозам. Но рабочие не соглашаются на компромиссы и настаивают на выполнении своих требований, сообщает Telegram-канал «Честные люди».

Это показывает эффективность гражданского неповиновения: когда люди отказываются подчиняться, начальство не в силах ничего сделать. А объединяясь друг с другом, вы становитесь сильнее и заметнее.

Объединяйтесь с единомышленниками на своем предприятии.

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