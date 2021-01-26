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Байден побеседовал по телефону с Путиным

27.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден побеседовал по телефону с Путиным

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  • 26.01.2021, 22:49
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Байден побеседовал по телефону с Путиным
фото: РИА «Новости»/Global Look Press

Президент США затронул судьбу Навального и российскую агрессию против Украины.

Президент США Джо Байден во вторник побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый разговор Байдена с российским лидером с момента вступления нового президента в должность, передает «Голос Америки».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о телефонном разговоре между лидерами США и России в ходе ежедневного брифинга. Президент Байден ранее обещал коренным образом скорректировать политику США в отношении России, в то время как его предшественник Дональд Трамп отказывался вступать в прямую борьбу с Путиным.

Как отметила Псаки, в ходе беседы президент Байден выразил озабоченность рядом шагов российских властей, включая заключение под стражу критика Кремля Алексея Навального.

По словам Псаки, среди вопросов, затронутых в ходе разговора, было предложение Байдена о продлении срока действия договора СНВ-3 на пять лет.

Она также отметила, что президент выразил решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

Во время беседы с Путиным Байден также выразил свою обеспокоенность по поводу крупномасштабных кибератак на программное обеспечение SolarWinds, за которыми стоит Россия, а также в связи с сообщениями о том, что россияне предлагали вознаграждение талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Наряду с этим Байден хочет восстановить натянутые отношения между Соединенными Штатами и союзникам по блоку НАТО. Во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который также состоялся во вторник утром, президент Байден подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему готов соблюдать договор о взаимной обороне в рамках НАТО.

«Президент поблагодарил генерального секретаря (НАТО) за его уверенное руководство Альянсом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию», - говорится в заявлении Белого дома.

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Президент США затронул судьбу Навального и российскую агрессию против Украины.
 
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