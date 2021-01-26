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Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»

27.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»

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  • 26.01.2021, 22:08
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Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»

США рассмотрят меры, которые прежняя американская администрация приняла в отношении трубопровода.

Президент США Джо Байден считает, что газопровод «Северный поток-2» — это «плохая сделка для Европы».

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает Reuters.

Она сообщила, что власти США рассмотрят меры, которые прежняя американская администрация приняла в отношении трубопровода.

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США рассмотрят меры, которые прежняя американская администрация приняла в отношении трубопровода.
 
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