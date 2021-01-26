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Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»
Источник материала: Хартия'97
Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»
США рассмотрят меры, которые прежняя американская администрация приняла в отношении трубопровода.
Президент США Джо Байден считает, что газопровод «Северный поток-2» — это «плохая сделка для Европы».
Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает
Она сообщила, что власти США рассмотрят меры, которые прежняя американская администрация приняла в отношении трубопровода.
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США рассмотрят меры, которые прежняя американская администрация приняла в отношении трубопровода.
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