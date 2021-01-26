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Акции солидарности с белорусами прошли в Санкт-Петербурге и Москве

27.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Акции солидарности с белорусами прошли в Санкт-Петербурге и Москве

  • 26.01.2021, 22:02
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Акции солидарности с белорусами прошли в Санкт-Петербурге и Москве

Белорусы Санкт-Петербурга выходят уже 171 день, чтобы поддержать земляков.

«Нашу подругу, 66-летнюю Зою Короткину, задержали 23 января, когда она шла из магазина, и дали 14 суток. А у Зои онкология! Насколько мы возмущены данной ситуацией — нельзя передать словами! Мы хотим поддержать Зою, поэтому собрались в булочной, которая ей очень понравилась, когда она была в Петербурге!»

Диаспора из Москвы на регулярной акции у Посольства:

«Очередная новость с родной земли отодвинула отметку дна ещё ниже... Хотим сказать, что называть белорусов котиками дано не каждому. Шакалам в форме и приспешникам в мантии этого не понять — в их ограниченных мирах с одной рабской хромосомой на борту.

Знайте, земляки, ВЫ ЛЕПШЫЯ!» - говорят участники акции.


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Теги: Новости
 
 
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Белорусы Санкт-Петербурга выходят уже 171 день, чтобы поддержать земляков.
 
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