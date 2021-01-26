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В Канаде представили гибридное летающее авто
Источник материала: Хартия'97
В Канаде представили гибридное летающее авто
Автомобиль может перевозить пять пассажиров на расстояние до 500 километров.
В Канаде компания Horizon Aircraft презентовала концепт летающего автомобиля Cavorite X5 с вертикальным взлетом. Об этом сообщает
Транспорт оснащен 16-ю винтами и рассчитан на перевозку пяти пассажиров. Гибридная установка Cavorite X5 позволяет пролететь до 500 км. Максимальная скорость достигает 350 км/час.
Без пассажиров летающее авто может преодолеть до 1000 км. Ожидается, что производство начнется в 2024 году.
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Автомобиль может перевозить пять пассажиров на расстояние до 500 километров.
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