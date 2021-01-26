Источник материала: Хартия'97

В Канаде представили гибридное летающее авто 2 26.01.2021, 21:56

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фото: Horizon Aircraft

Автомобиль может перевозить пять пассажиров на расстояние до 500 километров.

В Канаде компания Horizon Aircraft презентовала концепт летающего автомобиля Cavorite X5 с вертикальным взлетом. Об этом сообщает korrespondent.net .

Транспорт оснащен 16-ю винтами и рассчитан на перевозку пяти пассажиров. Гибридная установка Cavorite X5 позволяет пролететь до 500 км. Максимальная скорость достигает 350 км/час.

Без пассажиров летающее авто может преодолеть до 1000 км. Ожидается, что производство начнется в 2024 году.



фото: Horizon Aircraft



фото: Horizon Aircraft



фото: Horizon Aircraft



фото: Horizon Aircraft



фото: Horizon Aircraft



фото: Horizon Aircraft



фото: Horizon Aircraft



фото: Horizon Aircraft

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