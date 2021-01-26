Эстония купила военные Mercedes-Benz Arocs

Источник материала: Onliner В бывших советских прибалтийских республиках — что в Литве, что в Латвии, что в Эстонии — уже забыли военную технику Made in USSR. Да и новые закупки осуществляются только у поставщиков из стран НАТО. Прибалтика теперь вся — НАТО. Новый эстонский военный контракт выполнила компания Mercedes-Benz.

Cегодня в войсках НАТО весьма распространены грузовики повышенной проходимости с системой самопогрузки контейнеров ISO типа 1С и 1СС, а также плоских платформ для перевозки боевой техники. Технику для таких же задач купила Эстония.

Это полноприводные шасси Mercedes-Benz Arocs модели 3945 колесной формулы 8х8. Машины имеют односкатную заднюю ошиновку, а также стальную защиту под передним бампером и решетки на фарах. Шасси рассчитаны на полную массу 39 т и оснащены двигателями мощностью 450 л. с.





Навесное оборудование изготовлено итальянской компанией TAM, которая выпускает широкий ассортимент таких систем погрузки, в том числе для армии (кодификация NАТО AF770). В свое время компания выполнила большой заказ на крюковые подъемники на шасси IVECO для бельгийской армии.





Точное количество грузовиков Mercedes-Benz Arocs в эстонском контракте не сообщается — военная тайна.