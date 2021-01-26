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Эстония купила военные Mercedes-Benz Arocs

27.01.2021 06:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В бывших советских прибалтийских республиках — что в Литве, что в Латвии, что в Эстонии — уже забыли военную технику Made in USSR. Да и новые закупки осуществляются только у поставщиков из стран НАТО. Прибалтика теперь вся — НАТО. Новый эстонский военный контракт выполнила компания Mercedes-Benz.

Cегодня в войсках НАТО весьма распространены грузовики повышенной проходимости с системой самопогрузки контейнеров ISO типа 1С и 1СС, а также плоских платформ для перевозки боевой техники. Технику для таких же задач купила Эстония.

Это полноприводные шасси Mercedes-Benz Arocs модели 3945 колесной формулы 8х8. Машины имеют односкатную заднюю ошиновку, а также стальную защиту под передним бампером и решетки на фарах. Шасси рассчитаны на полную массу 39 т и оснащены двигателями мощностью 450 л. с.

Эстония купила военные Mercedes-Benz Arocs

Навесное оборудование изготовлено итальянской компанией TAM, которая выпускает широкий ассортимент таких систем погрузки, в том числе для армии (кодификация NАТО AF770). В свое время компания выполнила большой заказ на крюковые подъемники на шасси IVECO для бельгийской армии.

Эстония купила военные Mercedes-Benz Arocs

Точное количество грузовиков Mercedes-Benz Arocs в эстонском контракте не сообщается — военная тайна.

Спецтехника Double Eagle Mercedes-Benz Arocs
спецтехника, масштаб: 1:20, электрический двигатель, 2.4 ГГц, дальность: 20 м, NiCd, 500 мА·ч
115 р.
1 предложение
Bruder Mercedes-Benz Arocs Construction truck with accessories 03651
автомобиль с краном, коллекционная модель, 1:16; желтый/красный, 4+
220 р.
2 предложения
Спецтехника Double Eagle Mercedes-Benz Arocs 1:20 E564-003 (синий)
спецтехника, фура, масштаб: 1:20, электрический двигатель, 2.4 ГГц, 2WD, дальность: 15–20 м, NiMH, 300 мА·ч
–20%124 р.
5 предложений

 
 
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В бывших советских прибалтийских республиках — что в Литве, что в Латвии, что в Эстонии — уже забыли военную технику Made in USSR. Да и новые закупки осуществляются...
 
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