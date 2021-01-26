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В России закрылся каждый пятый бизнес

27.01.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В России закрылся каждый пятый бизнес
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Около 1,54 миллиона юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств прекратили свое существование в 2020 году в РФ. Это почти каждый пятый бизнес, пишут «Известия».

Такой показатель стал рекордом за последние шесть лет. Количество ИП снизилось на 36 процентов (почти на миллион), упраздненных юрлиц оказалось почти в два раза меньше (548 тысяч фирм). Эксперты отметили, что закрытия связаны с последствиями пандемии, а также с переходом на самозанятость. Больше всего бизнесов ушло с рынка Москвы и Московской области.

Массовое закрытие ИП связано с тем, что у малых и средних предпринимателей запас прочности для преодоления кризисных явлений небольшой, заявил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов.

Ранее стало известно, что количество банкротств россиян взлетело более чем на 70 процентов по итогам прошлого года. Всего обанкротились 119 тысяч человек. Должники стали чаще сами инициировать эту процедуру (в 94,5 процента случаев). Аналитики связывают масштабную волну банкротств со снижением доходов населения и удешевлением процесса банкротства. Большинство банкротов были заняты в сфере торговли и строительства.
 
 
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У малых и средних предпринимателей запас прочности для преодоления кризисных явлений небольшой.
 
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