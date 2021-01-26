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«Беларусьфильм» снял мюзикл: Им стал мультфильм по книге одиозного пропагандиста Геннадия Давыдько
Источник материала: Партизан
Киностудия «Беларусьфильм» закончила работу над своим первым полнометражным мультфильмом. Им стал мюзикл «Звезды седьмого неба», поставленный по книге одиозного пропагандиста Геннадия Давыдько,
Фильм снимали 4 года. Работу начали в конце 2017–го и планировали завершить в 2019–м, но управились только сейчас. Фильм состоит из 5 частей, каждая по 13 минут. А это, в свою очередь, 9 музыкальных номеров плюс проигрыши.
Множество ролей озвучила Елена Турова. Бард Анатолий Длусский в образе Баюшки, актер Дмитрий Пустильник в ролях Страха и Звездочета и Тео, спевший за кота Мурмота. Сказочным феям свой голос подарила певица и поэтесса Ольга Рыжикова. А за главного героя, мальчика Сашу, поет Диана Красуцкая.
Идея создать не просто мультфильм, а мюзикл родилась, продолжает Елена Турова, в долгих спорах и обсуждениях:
— Я из поколения детей, которое выросло на «Бременских музыкантах», «Летучем корабле», прекрасном мультфильме «Как львенок и черепаха пели песню». Поэтому мы сразу решили ориентироваться не на западные стандарты, а на фильмы нашего детства.
Автору книги Геннадию Давыдько идея перенаправить его творческую фантазию в музыкальное русло показалась весьма симпатичной. На первом этапе работы он лично принимал участие в разработке сценария.
В 2009 году книга Геннадия Давыдько «Звезды седьмого неба» получила театральную адаптацию. Постановка идет на сцене театра имени Горького.
Геннадий Давыдько — государственный и политический деятель, председатель объединения «Белая Русь», депутат Палаты представителей 7–го созыва. В программе на БТ «Клуб редакторов» регулярно восхваляет действующую власть и ругает оппозицию.
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Киностудия «Беларусьфильм» закончила работу над своим первым полнометражным мультфильмом. Им стал мюзикл «Звезды седьмого неба», поставленный по книге одиозного...
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