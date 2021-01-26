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Мясокомбинат ищет на работу идеолога за 1.500 рублей

27.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Радио «Свобода» пролистало сотни вакансий и посмотрело, сколько готовы платить чиновникам и кого сейчас ищут на госслужбу.


Идеолог — 1.500 рублей

Одна из самых «вкусных» вакансий, которую находим, — заместитель руководителя организации по идеологической работе с зарплатой 1.500 рублей. Это в 3,7 раза больше, чем предлагают учителю. Такого специалиста ищет сельскохозяйственное предприятие Свислочского района Гродненской области «ВМК-АГРО». Требования для кандидата скромные — высшее образование. Это хозяйство — филиал Волковысского мясокомбината, здесь работают 255 человек.


Раньше хозяйство называлось «Незбодичи» и было убыточныс, в 2015 году под свое крыло ее взял Волковысский мясокомбинат. Чистая прибыль мясокомбината за 2019 год — 5,5 миллиона рублей. С 2018 года прибыль снизилась вдвое. На 2019 год мясокомбинат имел около 30 миллионов рублей долгов — кратко- и долгосрочных.

Начальник в налоговой — 1.478 рублей

В инспекцию по налогам и сборам Витебской области ищут начальника отдела, зарплата — 1.478 рублей. Если переводить в доллары, это больше, чем «по 500» (575 долларов). Требования — высшее экономическое образование и стаж работы в налоговой не менее 5 лет.


Специалист в Министерстве энергетики — 1.215 рублей

Министерство энергетики ищет себе консультанта на зарплату 1.215 рублей. Требования обширны: высшее техническое образование, стаж работы по специальности не менее 4 лет, знания в законодательстве по ядерной энергетике, знание английского языка. По сегодняшнему курсу такой заработок меньше 500 долларов — только 470.


Начальник управления в райисполкоме — 1.158 рублей

Зельвенский райисполком Гродненской области ищет начальника управления на заработок 1.158 рублей. Нужно иметь образование, а также не менее 5 лет стажа в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Наниматели также рассчитывают, что кандидат будет иметь стаж работы в государственных органах. Но зарплата по сегодняшнему курсу уже меньше 500 долларов: только 450.

Главный государственный инспектор в департаменте Минтруда — 1.000 рублей

Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда Минтруда ищет главного государственного инспектора на зарплату в 1.000 рублей. Кандидат должен иметь высшее техническое образование, знать закон об охране труда, офисные программы, быть стрессоустойчивым и коммуникабельным.

А сколько зарабатывают другие


По данным Белстата, средняя зарплата в образовании за декабрь прошлого года — 990 рублей, в здравоохранении — 1.374 рубля. Если посмотреть по вакансиям, зарплату учителю предлагают от 400 до 700 рублей, врачу — от 500 до 1.100, инженеру — от 800 до 1.000.


По большинству свежих вакансий учителю предлагают от 400 рублей. Это в 3,7 раза меньше, чем упомянутому выше идеологу.

 
 
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Радио «Свобода» пролистало сотни вакансий и посмотрело, сколько готовы платить чиновникам и кого сейчас ищут на госслужбу.
 
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