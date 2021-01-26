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Мясокомбинат ищет на работу идеолога за 1.500 рублей
Источник материала: Партизан
Радио «Свобода»
Идеолог — 1.500 рублей
Одна из самых «вкусных» вакансий, которую находим, — заместитель руководителя организации по идеологической работе с зарплатой 1.500 рублей. Это в 3,7 раза больше, чем предлагают учителю. Такого специалиста
Раньше хозяйство называлось «Незбодичи» и было убыточныс, в 2015 году под свое крыло ее
Начальник в налоговой — 1.478 рублей
В инспекцию по налогам и сборам Витебской области ищут начальника отдела, зарплата — 1.478 рублей. Если переводить в доллары, это больше, чем «по 500» (575 долларов).
Специалист в Министерстве энергетики — 1.215 рублей
Министерство энергетики
Начальник управления в райисполкоме — 1.158 рублей
Зельвенский райисполком Гродненской области
Главный государственный инспектор в департаменте Минтруда — 1.000 рублей
Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда Минтруда
А сколько зарабатывают другие
По данным Белстата, средняя зарплата в образовании за декабрь прошлого года — 990 рублей, в здравоохранении — 1.374 рубля. Если посмотреть по вакансиям, зарплату учителю предлагают от 400 до 700 рублей, врачу — от 500 до 1.100, инженеру — от 800 до 1.000.
По большинству свежих вакансий учителю
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