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Знаменитые родители и дети в одном возрасте: 15 фото

27.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Знаменитые родители и дети в одном возрасте: 15 фото

Знаменитые папа или мама – отличный пример для ребенка, чтобы продолжить «звездную» династию. Сделали для вас подборку фотографий знаменитых российских родителей и детей в одном возрасте.


Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина (46 лет) 
Роман Карцев и Павел Кассинский
 (32 года)


Андрей Ургант и Иван Ургант (37 лет) 


Александр Ильин и Александр Ильин-младший (27 лет) 


Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова
(25 лет)


Илья Олейников и сын Денис Клявер
 (44 года)


Дмитрий Нагиев и Кирилл Нагиев (30 лет) 


Татьяна Лютаева и Агния Дитковските
(27 лет)


Вера Алентова и Юлия Меньшова (37 лет) 


Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
 (48 лет)


Олег Газманов и Родион Газманов (38 лет) 


Елена Шевченко и Мария Машкова
 (33 года)


Семен Фарада и Михаил Полицеймако
(43 года)


Лариса Луппиан и Елизавета Боярская
 (29 лет)


Ирина Алферова и Ксения Алферова
(40 лет)


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Знаменитые папа или мама – отличный пример для ребенка, чтобы продолжить «звездную» династию. Сделали для вас подборку фотографий знаменитых российских...
 
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