Знаменитые родители и дети в одном возрасте: 15 фото

Источник материала: ОНТ

Знаменитые папа или мама – отличный пример для ребенка, чтобы продолжить «звездную» династию. Сделали для вас подборку фотографий знаменитых российских родителей и детей в одном возрасте.



Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина (46 лет)

Роман Карцев и Павел Кассинский

(32 года)



Андрей Ургант и Иван Ургант (37 лет)



Александр Ильин и Александр Ильин-младший (27 лет)



Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

(25 лет)



Илья Олейников и сын Денис Клявер

(44 года)



Дмитрий Нагиев и Кирилл Нагиев (30 лет)



Татьяна Лютаева и Агния Дитковските

(27 лет)



Вера Алентова и Юлия Меньшова (37 лет)



Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

(48 лет)



Олег Газманов и Родион Газманов (38 лет)



Елена Шевченко и Мария Машкова

(33 года)



Семен Фарада и Михаил Полицеймако

(43 года)



Лариса Луппиан и Елизавета Боярская

(29 лет)



Ирина Алферова и Ксения Алферова

(40 лет)





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram