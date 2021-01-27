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Сын Плющенко и Рудковской пройдёт судебно-психологическую экспертизу

27.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сын Плющенко и Рудковской пройдёт судебно-психологическую экспертизу

Старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше, также известному как Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает mk.ru.

Напомним, что осенью минувшего года Рудковская подала в суд на одно из интернет-изданий за публикацию ложной информации о психическом состоянии её сына Саши. Теперь, в рамках судебного процесса, ему предстоит пройти медицинскую экспертизу.

23 января состоялся допрос самой Яны Рудковской, на котором она рассказала о глубоких переживаниях сына из-за злополучной публикации, в которой утверждалось, что он страдает синдромом Аспергера.

29 января состоится экспертиза Александра, а затем начнутся очные ставки.

Фото: sport24.ru
 

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Старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше, также известному как Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает mk.ru. Напомним, что...
 
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