Сын Плющенко и Рудковской пройдёт судебно-психологическую экспертизу

Источник материала: ОНТ

Старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше, также известному как Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает mk.ru.

Напомним, что осенью минувшего года Рудковская подала в суд на одно из интернет-изданий за публикацию ложной информации о психическом состоянии её сына Саши. Теперь, в рамках судебного процесса, ему предстоит пройти медицинскую экспертизу.

23 января состоялся допрос самой Яны Рудковской, на котором она рассказала о глубоких переживаниях сына из-за злополучной публикации, в которой утверждалось, что он страдает синдромом Аспергера.

29 января состоится экспертиза Александра, а затем начнутся очные ставки.

Фото: sport24.ru



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