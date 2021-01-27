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Сын Плющенко и Рудковской пройдёт судебно-психологическую экспертизу
Источник материала: ОНТ
Старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше, также известному как Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза,
Напомним, что осенью минувшего года Рудковская подала в суд на одно из интернет-изданий за публикацию ложной информации о психическом состоянии её сына Саши. Теперь, в рамках судебного процесса, ему предстоит пройти медицинскую экспертизу.
23 января состоялся допрос самой Яны Рудковской, на котором она рассказала о глубоких переживаниях сына из-за злополучной публикации, в которой утверждалось, что он страдает синдромом Аспергера.
29 января состоится экспертиза Александра, а затем начнутся очные ставки.
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Старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше, также известному как Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает mk.ru. Напомним, что...
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