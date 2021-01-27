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Энтони Блинкен утверждён на должность госсекретаря США
Источник материала: ОНТ
Сенат Соединённых Штатов Америки утвердил Энтони Блинкена на должность государственного секретаря,
За кандидатуру Блинкена, предложенную президентом Байденом, проголосовало 78 членов Сената, против – 22.
Энтони Блинкен – давний соратник Джо Байдена и один из сторонников «политики перезагрузки». Он также был вторым лицом в Госдепартаменте США во время президентского срока Барака Обамы, а Байден тогда занимал пост вице-президента.
Фото: golosameriki.com
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Сенат Соединённых Штатов Америки утвердил Энтони Блинкена на должность государственного секретаря, сообщает lenta.ru. За кандидатуру Блинкена, предложенную...
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