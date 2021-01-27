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Энтони Блинкен утверждён на должность госсекретаря США

27.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Энтони Блинкен утверждён на должность госсекретаря США

Сенат Соединённых Штатов Америки утвердил Энтони Блинкена на должность государственного секретаря, сообщает lenta.ru.

За кандидатуру Блинкена, предложенную президентом Байденом, проголосовало 78 членов Сената, против – 22.

Энтони Блинкен – давний соратник Джо Байдена и один из сторонников «политики перезагрузки». Он также был вторым лицом в Госдепартаменте США во время президентского срока Барака Обамы, а Байден тогда занимал пост вице-президента.

Фото: golosameriki.com

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Сенат Соединённых Штатов Америки утвердил Энтони Блинкена на должность государственного секретаря, сообщает lenta.ru. За кандидатуру Блинкена, предложенную...
 
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