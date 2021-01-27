Энтони Блинкен утверждён на должность госсекретаря США

Источник материала: ОНТ

Сенат Соединённых Штатов Америки утвердил Энтони Блинкена на должность государственного секретаря, сообщает lenta.ru.

За кандидатуру Блинкена, предложенную президентом Байденом, проголосовало 78 членов Сената, против – 22.

Энтони Блинкен – давний соратник Джо Байдена и один из сторонников «политики перезагрузки». Он также был вторым лицом в Госдепартаменте США во время президентского срока Барака Обамы, а Байден тогда занимал пост вице-президента.

Фото: golosameriki.com

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