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Открылась выставка акварельных иллюстраций к национальному эпосу «Новая зямля» Якуба Коласа

27.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Открылась выставка акварельных иллюстраций к национальному эпосу «Новая зямля» Якуба Коласа

Классическая зима наступила сегодня в минском доме Якуба Коласа. Открылась выставка акварельных иллюстраций к национальному эпосу «Новая зямля». Текст народного поэта визуализировал тоже «Народный». Художник Василь Шарангович родился как раз в эту «книжную» пору. 


За окном природа плачет, а под крышей дома Коласа сегодня катаются на санках, играют в снежки, ловят рыбу в проруби. «Уладарства холаду вялікага» – из тысяч строк «Новай зямлі» кураторы выставки нашли самую ёмкую к 20 акварелям Шаранговича.       

Наталья Шарангович, искусствовед: «Тэхніка, якая прымушае пісаць хутка, – alla primaТут нельга звярнуцца. Імгненны ўспамін: адным махам, адным крокам, адным дотыкам рукі. Кожны з гэтых твораў існуе ў адным экзэмпляры. Сёння Васіль Пятровіч працуе над партрэтамі. Я думаю, што гэта новы этап яго сталення, новы этап яго адчування выдатных людзей нашай зямлі». 

Вернисаж без авторов. Поэт ушёл в иной мир 65 лет назад. Художник 14 января встретил свою 82-ю зиму на дистанции даже не в полтора метра. «Новая зямля» Шаранговича – это 91 иллюстрация. Ещё не на сезон хватит. Целиком не представляли.   

Зима – самая «книжная» пора года. И атмосфера выставки располагает к чтению. Экземпляр «Новай зямлі», который можно трогать. «О добры час дзянькоў прыгожых…» – снежному времени посвящены 7 из 30 разделов «энциклопедии народной жизни». 

К слову, окончена она как раз в январе 1923-го. Экспозицию сопровождают цитаты не из одной поэмы. В витринах – подборка лучших «зимних» стихов классика. «Надышлі марозы, рэчкі закавалі, белыя бярозы шэранем убралі» – известно со школьной скамьи. 

Александр Крыжевич, научный сотрудник Литературно-мемориального музея Якуба Коласа«Колас вельмі добры прыродаапісальнік. І літаральна кожная пара года ў яго адлюстравана вельмі красамоўна. Праца над “Новай зямлёй”, мне здаецца, для кожнага пакалення яшчэ ёсць».

Пока же за 20 лет никто не смог «переписать» Шаранговича. Народные художник и поэт близки по сути – что прожили, то и передают из века в век. Под крышей дома Коласа у природы нет плохой погоды. Так выглядит классическая белорусская зима.    

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Классическая зима наступила сегодня в минском доме Якуба Коласа. Открылась выставка акварельных иллюстраций к национальному эпосу «Новая зямля». Текст народного...
 
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