27 января в школе и детском саду во Фрунзенском районе не будет отопления

Источник материала: ОНТ

В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях филиала «Минские тепловые сети» 27 января будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в некоторых зданиях Фрунзенского района, в том числе в двух учреждениях образования, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

В частности, занятия не проводятся в зданиях средней школы №12, расположенной по ул. Скрипникова, 38, и детского сада №17 (ул. Одинцова, 117).



Родителей детей, которые посещают данные учебные заведения, просят, по возможности, оставить ребят дома.



Школьные занятия будут проводиться в гимназии №31 (ул. Мазурова, 6), а дошколят примут в детсадах №75 (ул. Лобанка, 44) и №149 (ул. Лобанка, 46).

Фото: atmterm.ru

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