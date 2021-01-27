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27 января в школе и детском саду во Фрунзенском районе не будет отопления
Источник материала: ОНТ
В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях филиала «Минские тепловые сети» 27 января будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в некоторых зданиях Фрунзенского района, в том числе в двух учреждениях образования,
В частности, занятия не проводятся в зданиях средней школы №12, расположенной по ул. Скрипникова, 38, и детского сада №17 (ул. Одинцова, 117).
Фото: atmterm.ru
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В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях филиала «Минские тепловые сети» 27 января будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в...
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