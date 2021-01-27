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10 забавных фото со свадеб. Вы только посмотрите на четвертый снимок!

27.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 забавных фото со свадеб. Вы только посмотрите на четвертый снимок!

Свадьба – запоминающийся день в жизни каждого. Герои этих снимков повеселились на торжестве на славу! 


1. Голуби закончились...


2. Это любовь!


3. Не самый лучший момент для снимка


4. Креативный подход к фотографии


5. Сразу понятно, кто в какой роли в семье


6. Искать золото на свадьбе вполне разумно...


7. Интересный ракурс


8. «Я в домике!»


9. «Привет, голубь!»


10. Погоня за козой

Какой снимок рассмешил вас больше всего? Поделитесь этим материалом с друзьями, поднимете им настроение!


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Свадьба – запоминающийся день в жизни каждого. Герои этих снимков повеселились на торжестве на славу!  1. Голуби закончились... 2. Это любовь! 3. Не самый лучший момент...
 
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