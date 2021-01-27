10 забавных фото со свадеб. Вы только посмотрите на четвертый снимок!

Источник материала: ОНТ

Свадьба – запоминающийся день в жизни каждого. Герои этих снимков повеселились на торжестве на славу!



1. Голуби закончились...



2. Это любовь!



3. Не самый лучший момент для снимка



4. Креативный подход к фотографии



5. Сразу понятно, кто в какой роли в семье



6. Искать золото на свадьбе вполне разумно...



7. Интересный ракурс



8. «Я в домике!»



9. «Привет, голубь!»



10. Погоня за козой

Какой снимок рассмешил вас больше всего? Поделитесь этим материалом с друзьями, поднимете им настроение!





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram