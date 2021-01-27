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10 забавных фото со свадеб. Вы только посмотрите на четвертый снимок!
Источник материала: ОНТ
Свадьба – запоминающийся день в жизни каждого. Герои этих снимков повеселились на торжестве на славу!
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Свадьба – запоминающийся день в жизни каждого. Герои этих снимков повеселились на торжестве на славу! 1. Голуби закончились... 2. Это любовь! 3. Не самый лучший момент...
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