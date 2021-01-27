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Студенты и преподаватели педуниверситета отправились по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны

27.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Студенты и преподаватели педуниверситета отправились по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны

Помнить историю и чтить подвиг предков. В звёздный поход по местам боевой славы отправляются студенты и преподаватели столичного педуниверситета.  


Традиции больше полувека. Старт – у памятника в университетском дворике тем, кто погиб во время Великой Отечественной. В нынешнем году 8 отрядов, около 300 человек, посетят районы Минской и Гродненской областей. Участники похода возложат цветы к братским могилам, встретятся с ветеранами войны, проведут мастер-классы школьникам.

Среди участников – иностранные студенты, для которых это хорошая возможность познакомиться с белорусской историей и культурой.

Самая насыщенная программа ожидает участников звёздного похода в Крупском и Любанском районах. Путешествие продлится три дня.

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Помнить историю и чтить подвиг предков. В звёздный поход по местам боевой славы отправляются студенты и преподаватели столичного педуниверситета.   Традиции...
 
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