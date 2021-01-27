Подробности расследования по самому крупному уголовному делу по «серым» зарплатам

Источник материала: ОНТ

Самое крупное уголовное дело по «серым» зарплатам. Её выдавали в конвертах в одной из рекламных фирм Бобруйска. Действовали теневые схемы минимум пять лет. Сотни тысяч рублей ущерба. Что стало с сотрудниками компании и где сейчас находится владелец бизнеса?





Офисное здание в центре Бобруйска. На двери вывеска «Закрыто». Крупнейшая рекламная компания, известная на весь город, не работает уже второй месяц. Все сотрудники – уволены. А руководитель уехал из Беларуси. По информации Департамента финансовых расследований, главный подозреваемый сбежал за рубеж. На следующий же день после начала проверки.

Вывески, таблички, световая реклама, бигборды, которых на улицах города полным-полно... Компания – известный игрок на рынке, работает с 1990-х. Только вот последние пять лет, как выяснили сотрудники финансовой милиции, бизнесмен затеял нечестную игру. За это время фирма выплатила своим работникам более миллиона рублей в конвертах.

Разумеется, все деньги, которые попадали к сотрудникам по серой схеме, не отражались в учёте предприятия. По информации Госконтроля, бюджет не досчитался более 135 тысяч рублей налогов. В отношении владельца бизнеса и главного бухгалтера возбудили уголовное дело.

Бывшие сотрудники говорят лишь на условиях анонимности. Признаются, что все работники получали деньги мимо кассы. Кого-то ставили в курс дела ещё на собеседовании, других – постфактум. Схема простая – часть заработка (примерно треть) перечисляли на карту, остальное – на руки в обход закона. Да, мол, понимали, что не всё в этой истории чисто, но, тем не менее, соглашались. У каждого – свои причины.

И это не все. Комитет Госконтроля также проводит проверку и по факту искусственного дробления бизнеса. Это проворачивают для использования упрощённой системы налогообложения. Проще говоря, основная компания делит выручку с подконтрольной, не достигает определённого финансового потолка и таким образом освобождается от налога на добавленную стоимость.

Здесь цифры предполагаемого ущерба более внушительны – 650 тысяч рублей, и это только за последние два года. По информации Госконтроля, владелец компании, устроивший перемены в собственном бизнесе и лишивший своих сотрудников социальных гарантий, требовал перемен и на улицах, устраивая забастовки. В итоге на улице оказались все работники. Его же в последний раз видели в Украине. Расследование продолжается. Главный бухгалтер фирмы уже дала признательные показания.

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