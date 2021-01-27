Циклон «Ларс» в Беларуси: как в регионах справляются со стихией?

Источник материала: ОНТ

В Беларусь вернулась зима! Её последствия – упавшие ветки деревьев, обесточенные провода, заносы на дорогах. Минувшая ночь была бессонной для коммунальных служб Брестской и Гродненской областей, а ближе к обеду снегом накрыло столицу. Всему виной циклон «Ларс», который пришел с юга и принес обильные осадки. Снегопады не прекращаются почти сутки. Как борются со стихией в регионах?





К снежной стихии коммунальщики готовились, еще вчера на расчистку дорог бросили все силы. Здесь тракторы, снегопогрузчики, а свыше двух сотен дворников работают там, где технике не подобраться.

Снег не прекращался всю ночь, к утру сугробы выросли до полуметра.

Юрий Климахович, директор предприятия «Коммунальник»: «Мы при оперативных данных, что пошел снегопад, определили, что есть у нас скользкость или нехорошая ситуация на проезжей части, машины незамедлительно выезжают. То есть вчера с девяти часов, вчера началась смена, и уже сутки машины работают без остановки».

Сложность погодных условий еще из-за высокой влажности – это скользкие дороги и налипший снег, под тяжелыми шапками не выдерживают деревья и провода. В Брестской области этой ночью без электричества остались почти сто деревень, частично энергетикам удалось восстановить снабжение, но стихия, как снежный ком, накрывает всё новые точки на карте региона

Сложная ситуация и на дорогах. Снег не успевает таять, превращаясь в так называемую кашу, в любой момент машину может занести. Страшная авария рано утром произошла в Ивановском районе. Иномарка выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Девушка-водитель и 26-летний пассажир легковушки погибли.

Немало хлопот снег доставил Гродненскому региону, спровоцировав около сорока ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших.

Налипание мокрого снега на деревьях доставляет сложности и автомобилистам – под тяжестью отламываются ветки и падают на проезжую часть, провоцируя аварии и заторы. Поэтому весь день загородные участки патрулировали экипажи ГАИ. Вместе с водителями инспекторы стягивали ветки с дорог. Трос, топор – в ход шли все подручные средства.

Все службы просят жителей региона не отказывать в помощи даже незнакомым людям и самим быть осторожными.

И всё же наличие снега для южных регионов, скорее, повод для радости. Настоящие зимы здесь редкость. Детвора ловит момент, чтобы поиграть в снежки или покататься на лыжах. Для полного счастья не хватает крепкого мороза, но то ли еще будет – к концу недели температура станет понижаться.

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