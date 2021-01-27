Лукашенко: Времена непростые, шатать и раскачивать нас будут. Кадровый день у Президента

Источник материала: ОНТ

Новости – одна за другой – сегодня приходили из Дворца Независимости. У Президента кадровый день – первый в этом году. И назначения, надо сказать, весьма заметные. Чего стоит один только государственный секретарь Совета безопасности – это высшая должность среди всех силовых структур. Пост этот занял Александр Вольфович. В военной среде его хорошо знают.





Сменился губернатор Брестской области, новое руководство на нашумевшем «Гродно Азоте». Александр Лукашенко очертил круг задач, главная из которых – навести порядок там, где пытались играть в беспорядки. И касается это всех сфер: производственной, военной и даже телевизионной.

Люди, известные в узких кругах, и тот, кого узнают если не в лицо, то по звону медалей. Завидев генерал-майора, журналистам даже не пришлось гадать – быть новому госсекретарю Совета безопасности. Им становится человек со звучным именем – Александр Григорьевич Вольфович. Его предыдущая работа – начальник Генерального штаба Вооружённых Сил – не самая публичная. Но выйти из тени пришлось после известных августовских событий. Ответственность за мобилизацию армии у западных границ лежала, нет, не в том числе, а прежде всего – на нём.

Если уж совсем простым языком – стреляный воробей. Говорят, министр обороны от этого назначения не в восторге – дескать, Вооружённым Силам есть кого терять.

Да и сам новый госсекретарь, мягко говоря, удивлён. Но в армии, как известно, приказы не обсуждают.

Громким могло бы стать и назначение главы Комитета госконтроля. Но тут всё просто: Василий Герасимов больше не и.о. Своеобразный испытательный срок в пять месяцев он прошёл, по всему видно, успешно.

А ещё контроль за расходованием бюджетных средств и государственной собственностью. Для Комитета это классика. И пусть в самом КГК говорят: мы не караем, мы контролируем, – в поле их зрения лучше не попадать.

А вот в местной вертикали поворот, которого не ждали. У Брестской области новый губернатор. Юрий Шулейко – запомните это имя. Долгое время работал в Гродненском регионе, затем стал помощником Президента в Гомельском, теперь вот – Брест. Жизнь помотала, но это к лучшему, уверен Александр Лукашенко. К региону ведь нужен особый подход – с поправкой на западные веяния.

Президент анонсирует скорый визит. И тогда уже сам новый губернатор будет докладывать о больных местах региона.

На этом фоне могла затеряться смена председателя Климовичского райисполкома. Но Михаил Демидов получит главное напутствие перед долгой дорогой почти что к границе с Россией.

Пусть и не в большую политику, но в медиаполе уж точно возвращается Игорь Ляшенко. Работавший вице-премьером (а в правительстве он курировал промышленность и нефтехимию), в прошлом марте пропал со всех радаров. Позже выяснится – Ляшенко стоит во главе белорусского оператора магистрального нефтепровода «Дружба». А отныне он генеральный директор «Гродно Азота» – так «полюбившегося» радикальным либералам. Подстрекать к забастовке химическое предприятие – всё равно что подложить бомбу замедленного действия.

При этом задачу по строительству нового азотного комплекса никто не снимает. Ляшенко хорошо знает коллектив, а потому уверен: разберёмся!

Так сможет ли «Гродно Азот» стать сплочённой командой – увидим. Похоже, за последнее время это удалось одному небезызвестному коллективу. После полугода неопределённости у телеканала СТВ появился генеральный директор. Им стал человек, хорошо известный в телевизионной среде, – Кирилл Казаков. А заодно и выяснилось: СТВ Президент смотрит.

Конечно, любому руководителю приятно слышать такое о своих подчинённых. Тем более что за появлением новых лиц и проектов на СТВ как раз Казаков и стоит. Всё время официального безвластия каналом руководил именно он.

В общем, новостных поводов этот кадровый день принёс немало. Но заготовки с лент схлынут, как пена, им на смену придут будни. Вот тогда-то и придётся доказывать, что всё это было не зря.

Фото: БЕЛТА

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